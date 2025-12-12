Frammenti di Luce la mostra collettiva presso lo Spazio Eventi della Libreria Monbook – Mondadori Point

“Frammenti di Luce” è una mostra collettiva presso lo Spazio Eventi della Libreria Monbook – Mondadori Point, che propone opere che riflettono su temi di ricerca, speranza e rinascita. Un'occasione per riscoprire il ruolo dell’arte come spazio di dialogo e condivisione in tempi complessi e incerti.

In un tempo segnato da conflitti, fratture sociali e incertezze globali, l'arte torna a essere un presidio necessario: uno spazio di ascolto, presenza e umanità. È da questa urgenza che nasce "Frammenti di Luce", la mostra collettiva curata da Loredana Albanese, fondatrice di Linea d'Arte.

