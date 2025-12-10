Inaugurata una stanza tutta per se presso il comando provinciale carabinieri di Frosinone

È stata inaugurata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone una nuova struttura intitolata “Una stanza tutta per sé”. L’evento si inserisce nel protocollo d’intesa tra l’Arma e Soroptimist International Italia, con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato per supportare le donne e promuovere la loro sicurezza e benessere.

Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei locali adibiti a "Una stanza tutta per se", realizzata nell'ambito del protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il "Soroptimist International Italia", al fine di ricevere in maniera.

Frosinone, donne vittime di violenza: inaugurata "Una stanza tutta per sé" presso il Comando provinciale carabinieri - Spazio realizzato nell'ambito del protocollo tra Arma e Soroptimist International Italia per ricevere in modo riservato e accogliente chi ha subito abusi

Frosinone, "Una stanza tutta per se": al comando provinciale dei carabinieri uno spazio dedicato alle vittime di violenza - E' la nuova struttura, dedicata alle audizioni protette, destinata a donne e bambini vittime di

