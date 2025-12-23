Per la prima volta parla Sabrina Colle la compagna di Vittorio Sgarbi annuncia azioni legali contro la figlia Evelina e Mediaset | come ha risposto lei
Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, annuncia ufficialmente azioni legali contro Evelina Sgarbi, il suo avvocato e Mediaset. Dopo anni di silenzio, ha deciso di condividere questa scelta, che segna una svolta nella vicenda che coinvolge il critico d’arte e sua figlia. La sua dichiarazione fornisce chiarimenti su una situazione complessa, offrendo una prospettiva diretta sulla controversia in corso.
Sabrina Colle annuncia una causa contro Evelina Sgarbi, il suo avvocato e le reti Mediaset. È comunicando questa decisione che la compagna (da ormai 30 anni) di Vittorio Sgarbi, ha rotto il silenzio sulla vicenda che da tempo vede coinvolto il critico d’arte e sua figlia. E lo fa il giorno dopo la decisione della giudice tutelare di Roma, Paola Scorza, che ha rigettato la richiesta di un tutor di sostegno per Vittorio Sgarbi e ha disposto una perizia medica per verificarne la capacità di prendere decisioni in autonomia. Colle ha anche espresso «indignazione per la manipolazione operata dalla stampa » in relazione all’ordinanza firmata dalla giudice. 🔗 Leggi su Open.online
Per la prima volta parla Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi annuncia azioni legali contro la figlia Evelina (e Mediaset): come ha risposto lei - La figlia del critico d'arte si è detta «dispiaciuta per il nervosismo della aspirante promessa sposa» e «iper tranquilla» per quanto riguarda la denuncia
