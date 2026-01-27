La Volta Buona le pagelle del 27 gennaio | Caterina Balivo e i pronostici su Sanremo 8 Barbara Hary parla di Evelina e Vittorio Sgarbi 7

La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, torna anche il 27 gennaio. L’appuntamento offre una panoramica sui principali eventi della settimana, con analisi e pronostici su Sanremo e commenti su personaggi pubblici come Evelina e Vittorio Sgarbi. Una puntata dedicata all’attualità e alla cultura, presentata con tono sobrio e informativo.

Anche martedì 27 gennaio torna l'appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona, il consueto salotto del pomeriggio di Rai1. Occhi puntati naturalmente sul Festival di Sanremo 2026 in partenza il prossimo 24 febbraio, mentre sul divano del talk si alternano tanti ospiti pronti a dire la loro opinione sulla kermesse musicale e sui suoi protagonisti, da Pino Insegno a Jessica Morlacchi, dal maestro Gianni Mazza a Stefania Orlando e Silvia Salemi. Domenico Marocchi invece si trova nelle sala prove di Sanremo dove i big sono impegnati nel provare i loro pezzi. Festival di Sanremo, il pensiero di Stefania Orlando su Pippo Baudo (8).

