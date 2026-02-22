Eusepi e Stoppa non calciano mai in porta L’errore di Konaté costa caro Cultraro incerto

L’errore di Konaté ha causato la perdita di possesso e ha creato un'opportunità per l’avversario. Eusepi e Stoppa non hanno mai tirato in porta, lasciando poche chance di segnare. Cultraro, senza grande sicurezza, si è trovato in difficoltà con un passaggio arretrato e ha rischiato di compromettere la difesa. La partita resta aperta, ma le occasioni sono poche e il risultato si decide in queste situazioni.

Cultraro 5,5 Viene messo in difficoltà dal passaggio arretrato di Konatè ma ci mette anche del suo mandando il pallone in calcio d'angolo nel tentativo di servire Lepri. Poi si lascia scavalcare dal colpo di testa di Solini che vale il gol vittoria per il Ravenna. Un paio di interventi nella ripresa. Zini 6 Bel duello con Rrapaj sulla corsia destra. Riesce a limitare il raggio d'azione del capitano del Ravenna, provando anche a proporsi in avanti. Dalmazzi 6 Gara senza infamia né lode presidia la sua zona difensiva con sufficiente autorità. Lepri 6 Lotta tutto fisico con Italeng. Riesce a limitare le iniziative dell'attaccante del Ravenna.