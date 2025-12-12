Samb D’Alesio prova le soluzioni Eusepi-Konate coppia d’attacco

Il tecnico Filippo D’Alesio testa le prime soluzioni tattiche per la Samb, concentrandosi sull’intensità, la solidità difensiva e la ricerca continua della rete. Con Eusepi e Konate pronti a formare la coppia d’attacco, la squadra si prepara alla trasferta di Pontedera, in un momento di rinnovamento e determinazione.

Intensità, attenzione difensiva e costante ricerca della finalizzazione. Questa sarà la Samb targata Filippo d'Alesio, a partire dalla trasferta di Pontedera. Gli allenamenti di preparazione al match in terra toscana stanno per terminare. Il tecnico rossoblù ha lavorato tantissimo sul 3-5-2 che adotterà a Pontedera con i rossoblù che hanno risposto adeguatamente alle sollecitazioni del mister nel corso di queste due settimane di lavoro. Ieri mattina classico test in famiglia al Ciarrocchi in cui D'Alesio ha mischiato le carte ma chiedendo ad entrambe le formazioni in campo la massima concentrazione.

MODULO Mister D'Alesio sembra orientato ad adottare il modulo del 3-5-2 per la sua U.S. Sambenedettese #samb #rossoblù #grb #gazzettarossoblù #dalesio #mister - facebook.com Vai su Facebook

