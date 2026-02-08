Douglas Costa esordio amaro | Chievo travolto 4-1 dal Caldiero l’errore di Baselli costa caro

Il debutto di Douglas Costa in Serie D si chiude con una sconfitta pesante per il Chievo, che perde 4-1 contro il Caldiero Terme nel derby. La squadra di casa subisce subito il colpo di una doppietta di Zerbato e non riesce a reagire, lasciando il campo con un risultato che non rispecchia i propri sforzi. La partita si è subito complicata per i clivensi, che hanno pagato caro anche un errore di Baselli.

Douglas Costa, ex centrocampista di Bayern Monaco e Juventus, è vicino a unirsi al Chievo Verona in Serie D.

Dopo sei anni, Douglas Costa torna in Italia.

Argomenti discussi: Il Caldiero asfalta il Chievo nel derby, esordio amaro per Douglas Costa; Il Caldiero strapazza il Chievo, amaro l'esordio per Douglas Costa

Esordio amaro per l'ex Juve Douglas Costa: il Chievo crolla nel derby contro Caldiero TermeNon è stato l’inizio sperato il ritorno in Italia di Douglas Costa. L’ex esterno di Juventus e Bayern Monaco ha collezionato i suoi primi minuti in Serie D con la maglia del ... tuttojuve.com

C’è un cerchio che il calcio, ogni tanto, decide di chiudere da solo. Douglas Costa lo ha ritrovato scendendo in Serie D, con la maglia del Chievo Verona, pronto a giocare contro una squadra che nella sua vita rappresenta due estremi opposti. L’ultima volta ch facebook

