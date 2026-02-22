Eurovision Song Contest 2026 | Capabrò sognano Festival San Marino

Capabrò ha annunciato la sua candidatura al Festival di San Marino, motivata dal desiderio di portare nuova energia alla manifestazione. La band, nota per le esibizioni energiche, punta a coinvolgere il pubblico con un sound innovativo. La proposta è stata presentata ufficialmente durante una conferenza stampa, attirando l’attenzione di molti appassionati. La decisione di partecipare nasce dalla volontà di fare conoscere il proprio stile musicale a livello internazionale.

Dal cuore della Regione Marche arriva una delle proposte più provocatorie e sorprendenti di questa edizione. Ebbene sì, i Capabrò, trio alternative?pop dall’attitudine irriverente (che avevamo già elogiato in un nostro vecchio post), hanno ufficialmente conquistato l’accesso alle semifinali del San Marino Song Contest 2026. Stiamo parlando della celebre selezione che decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’ Eurovision Song Contest 2026. La band gareggia con il brano “Lavorare fa schifo”, un titolo che è già diventato un manifesto generazionale. LA CARICA DEI CAPABRO’: LA BAND MARCHIGIANA ALLA RIBALTA NEL 2026. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Simona Ventura al San Marino Song Contest: guiderà la finale che vale l’Eurovision 2026Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest, evento che eleggerà il rappresentante di San Marino all'Eurovision 2026.

San Marino Song Contest: Morgan, Venier e Red Ronnie possibili giudici per l’Eurovision 2026. Simona Ventura condurrà.Morgan, Venier e Red Ronnie potrebbero essere giudici per l’Eurovision 2026, a causa della loro partecipazione come giurati nel San Marino Song Contest 2026.

Sotto le Stelle - Hubert Bisto - Eurovision Song Contest 2026 - San Marino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Eurovision Song Contest ha rinviato il tour 2026; Eurovision Song Contest, rinviato il tour europeo 2026; Ottakringer Brauerei è il partner birrario esclusivo dell’Eurovision Song Contest 2026; San Marino Song Contest, nomi noti ed ex eurovisivi fra i 40 semifinalisti.

Eurovision Song Contest, rinviato il tour europeo 2026Martin Green, Direttore dell’ Eurovision Song Contest, ha annunciato il rinvio del Live Tour che avrebbe dovuto fare tappa anche a Milano il 19 giugno: Non vediamo l'ora di rilanciare il Live Tour ... tg24.sky.it

Eurovision 2026: le Lelek rappresenteranno la Croazia a Vienna con AndromedaLe Lelek trionfano al Dora, selezione della Croazia per l'Eurovision e riscattano la mancata vittoria dell'anno scorso ... eurofestivalnews.com

Raf, via ANSA, dice la sua sul tema Eurovision Song Contest ed esprime solidarietà nei confronti di Levante. - facebook.com facebook

Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha comunicato: “Siamo spiacenti di annunciare che abbiamo preso la difficile decisione di posticipare l'Eurovision Song Contest Live Tour 2026" x.com