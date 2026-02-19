San Marino Song Contest | Morgan Venier e Red Ronnie possibili giudici per l’Eurovision 2026 Simona Ventura condurrà

Morgan, Venier e Red Ronnie potrebbero essere giudici per l’Eurovision 2026, a causa della loro partecipazione come giurati nel San Marino Song Contest 2026. La competizione, che si terrà a San Marino, sceglierà il rappresentante per l’Eurovision del prossimo anno. La presenza di personaggi noti come Morgan, Mara Venier e Red Ronnie ha già attirato l’attenzione degli appassionati di musica. La gara si svolgerà tra pochi mesi, con molte aspettative sui giudizi della giuria.

Morgan, Red Ronnie e Mara Venier: la giuria a sorpresa per il San Marino Song Contest 2026. La competizione che decreterà il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 si preannuncia ricca di colpi di scena. Nomi di spicco del panorama musicale e televisivo italiano, tra cui Morgan, Red Ronnie e Mara Venier, sono stati accostati alla giuria che avrà il compito di selezionare la canzone vincitrice. L’evento, in programma il 6 marzo e condotto da Simona Ventura, mira a elevare il profilo della competizione e a portare un elemento di novità e competenza nella scelta del prossimo artista sammarinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026: “Ci divertiremo!”Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.

