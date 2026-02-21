Splendore italiano agli Europei Cadetti di Tbilisi 2026 | Pierucci d’argento e Hirsch Butté bronzo

Pierucci ha conquistato l’argento e Hirsch Butté il bronzo agli Europei Cadetti di Tbilisi, gara che ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti europei. Le medaglie arrivano dopo intense sfide sul campo, confermando la crescita delle giovani promesse italiane. I risultati rafforzano la posizione dell’Italia nel panorama della scherma europea tra gli atleti emergenti. La competizione continua a riservare sorprese e nuove occasioni per i talenti italiani.

Gli Europei Cadetti di Scherma 2026 a Tbilisi stanno regalando soddisfazioni importanti all'Italia considerati i nuovi successi sulle pedane continentali. Dopo i primi podi della manifestazione, gli azzurrini hanno confermato il loro valore nelle gare individuali di fioretto e sciabola, portando a casa medaglie di grande prestigio. Anche in questa seconda giornata di competizioni gli atleti italiani si sono messi in evidenza, aggiungendo ulteriori piazzamenti al medagliere azzurro con prestazioni di alto livello in entrambe le armi. Nel fioretto maschile cadetti l'Italia ha visto una prova di grande spessore da parte di Giovanni Pierucci, che ha raggiunto la finale della competizione individuale con una serie di assalti molto combattuti.