Mani tese all’Europa poi la Cina alza i dazi sui formaggi Perché la sinistra critica Trump e applaude Pechino?
L’aumento dei dazi cinesi sui formaggi rappresenta un nuovo elemento nelle dinamiche commerciali globali. Mentre l’Europa si impegna a difendere i propri interessi, alcuni osservatori si interrogano sulle posizioni della sinistra politica, che critica l’amministrazione Trump e sembra mostrare comprensione verso Pechino. In questo contesto, è importante analizzare le motivazioni e le implicazioni di queste scelte, in un quadro di complessità geopolitica e commerciale.
Buongiorno Europa, ci si sveglia presto. E ci si sveglia male. Con la voce monocorde di Bruxelles che “prende atto con preoccupazione” mentre qualcun altro, dall’altra parte del mondo, presenta il conto. È la Cina che ora impone i dazi. «Misure ingiustificabili», brontola Olof Gill, portavoce della Commissione Ue. «Faremo il possibile per difendere i nostri agricoltori», dice ancora. Peccato che arrivi tutto a danno fatto. La mossa di Pechino. Il caro Xi Jinping avrebbe deciso di applicare dazi anti-sovvenzioni “provvisori” su alcuni prodotti lattiero-caseari importati dall’Unione Europea. Le aliquote sono tutt’altro che simboliche: dal 21,9% fino al 42,7%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
