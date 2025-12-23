Mani tese all’Europa poi la Cina alza i dazi sui formaggi Perché la sinistra critica Trump e applaude Pechino?

L’aumento dei dazi cinesi sui formaggi rappresenta un nuovo elemento nelle dinamiche commerciali globali. Mentre l’Europa si impegna a difendere i propri interessi, alcuni osservatori si interrogano sulle posizioni della sinistra politica, che critica l’amministrazione Trump e sembra mostrare comprensione verso Pechino. In questo contesto, è importante analizzare le motivazioni e le implicazioni di queste scelte, in un quadro di complessità geopolitica e commerciale.

