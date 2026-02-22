Europa sotto pressione | Trump alza i dazi 12,4 miliardi a rischio

L’annuncio di Trump di aumentare i dazi ha provocato ripercussioni sull’economia europea, con 12,4 miliardi di euro a rischio. La decisione degli Stati Uniti di imporre nuove tariffe ha intensificato l’incertezza nei mercati, influenzando anche le esportazioni italiane. Le aziende europee si preparano a fronteggiare un possibile calo degli scambi commerciali. La situazione resta in evoluzione, mentre le reazioni politiche e economiche si susseguono. Il prossimo passo potrebbe determinare nuovi scenari per il commercio internazionale.

L'incertezza dei dazi: l'Europa chiamata a rispondere al nuovo corso di Trump. L'economia italiana si trova a fronteggiare una crescente ondata di incertezza derivante dalle continue oscillazioni delle politiche commerciali internazionali, con particolare riferimento alle decisioni degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Le imprese del Paese, pur dimostrando una notevole capacità di adattamento, sono chiamate a navigare in un contesto caratterizzato da cambiamenti repentini e dall'introduzione di nuove tariffe doganali. Il presidente di Federmeccanica, Silvano Simone Bettini, ha espresso preoccupazione per questa situazione, definendola un periodo di profonda instabilità.

Europa sotto pressione: Trump alza i dazi, Italia nel mirinoDonald Trump ha deciso di aumentare i dazi sui prodotti europei, colpendo in particolare il settore automobilistico e alimentare.

Mani tese all’Europa, poi la Cina alza i dazi sui formaggi. Perché la sinistra critica Trump e applaude Pechino?L’aumento dei dazi cinesi sui formaggi rappresenta un nuovo elemento nelle dinamiche commerciali globali.

Groenlandia: Trump-Ue, la sfida dei dazi e contro dazi - Porta a porta 20/01/2026

Meloni, la missione per il Wall Street Journal: Convincere Trump e l'Europa a essere amici'La leader italiana sostiene che l'Europa non ha altra scelta che perseverare con l'alleanza con gli Stati Uniti' ... adnkronos.com

Guerra in Ucraina, gli ex Wagner “reclutano” in Europa: una rete di agenti “a perdere” a basso costo ma in grado di mettere sotto pressione la sicurezza Ue La speranza di Zelensky è che a Ginevra (oggi e domani) vi sia più concretezza rispetto ad Abu Dhabi. - facebook.com facebook