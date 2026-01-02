Etna nuova colata lavica nella Valle del Bove | attività monitorata e nessun disagio ai voli

Un’attività effusiva si sta verificando sull’Etna, precisamente nella Valle del Bove lungo il versante nord-occidentale. La colata lavica in corso è monitorata attentamente, e al momento non si registrano disagi ai voli o altre criticità. L’osservazione costante permette di seguire l’evoluzione dell’attività vulcanica garantendo sicurezza e aggiornamenti puntuali.

Attività effusiva in corso sul versante nord-occidentale. Sull' Etna è in atto un'attività effusiva con emissione di una colata lavica, localizzata nella Valle del Bove, lungo la parete nord-occidentale del vulcano. Il fenomeno è stato rilevato a partire dalle 17.30 dai sistemi di sorveglianza dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania. Posizione della bocca effusiva. La bocca effusiva attiva si trova in prossimità di Monte Simone, a una quota di circa 2.100 metri sul livello del mare. Da qui la lava ha iniziato a scorrere all'interno della valle, seguendo il naturale pendio del terreno.

