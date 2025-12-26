Etna intensa attività stromboliana dal cratere Nord-Est | voli regolari all' aeroporto

Un'intensa e continua attività stromboliana è in corso al cratere di Nord-Est dell'Etna, con lancio di materiale incandescente, che a volte ricade sul fianco del cono, ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanica.La nube eruttiva viene portata dal vento in direzione nord-est, e sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Etna, intensa attività stromboliana dal cratere Nord-Est: voli regolari all'aeroporto

Etna continua a borbottare dal cratere di nord-est: cenere su Piano Provenzana e Taormina - Est è in corso un’ attività stromboliana intensa e pressoché continua, con lanci di materiale ... lasicilia.it

Etna, intensa attività eruttiva stromboliana: fontana di lava e cenere. A Catania chiuso l'aeroporto, caos voli. Cosa succede - L'attività è attualmente in corso e produce un'emissione di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione Est- leggo.it

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2025-12-26 09:28:25(UTC) - ETNA. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è tuttora in corso un'intensa e continua attività stromboliana al Cratere di Nord-Est, con lancio - facebook.com facebook

