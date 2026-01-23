Ti scanno ecco come l' uomo della ' ndrangheta ha estorto 250mila euro a un imprenditore

Nel 2025, un episodio di estorsione ha portato alla luce le attività della 'ndrangheta in Italia, con un uomo che ha minacciato un imprenditore per ottenere 250mila euro. La vicenda si inserisce in un contesto di criminalità organizzata che, anche nel quotidiano, continua a esercitare pressioni sulle vittime. Mentre fuori da una scuola in Brianza un padre aspetta sua figlia, le forze dell’ordine lavorano per contrastare queste forme di illegalità.

Sono da poco passate le quattro di un pomeriggio di ottobre del 2025. Fuori da una scuola della Brianza un padre aspetta che la figlia esca per tornare a casa insieme. Ma all'improvviso, prima del suono della campanella, va via. A fargli paura sono stati due uomini, due volti che già conosceva, e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Aveva estorto quasi 70mila euro ad un imprenditore, 40enne arrestato in flagranza dai carabinieri a FormigineIl 12 gennaio a Formigine, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena hanno arrestato un uomo di 40 anni in flagranza di reato, sospettato di aver estorto circa 70 mila euro a un imprenditore.

'Ndrangheta, confiscati beni per olte 1 milione di euro ad un imprenditore calabrese: a Parma sigilli a 5 societàIl Tribunale di Bologna ha disposto la confisca di beni per oltre un milione di euro a un imprenditore calabrese di 40 anni, coinvolto nella maxi operazione “Grimilde”.

