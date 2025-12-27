Assalto al bancomat del Crédit Agricole esplosione nella notte e ladri in fuga col bottino
Un risveglio traumatico per Teverola, scossa nelle prime ore del mattino da un violento assalto ai danni della filiale Crédit Agricole di via Roma. Erano circa le 4.30 quando un commando composto, secondo le prime stime, da una decina di persone è entrato in azione, mettendo a segno un colpo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
