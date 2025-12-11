Maneggia un petardo che gli esplode in mano | trasferito d' urgenza all' ospedale

Un uomo di 44 anni è stato trasferito d'urgenza in ospedale dopo un incidente a Claut, dove un petardo gli è esploso in mano. L'uomo, intento a creare un ordigno artigianale, ha subito gravi ferite a causa dell'esplosione, evidenziando i rischi legati alla manipolazione di materiali esplosivi fatti in casa.

Un 44enne ha riportato delle gravi ferite a seguito dell'esplosione di un petardo a Claut. L'uomo, da quanto si apprende, stava maneggiando il contenuto esplosivo di alcuni petardi in modo da realizzare un unico ordigno all'interno della casa. Per cause ancora da chiarire, la polvere pirica che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Maneggia un petardo in casa e gli esplode in mano: trasportato d’urgenza a Pordenone - Uomo di 44 anni ferito da esplosione di polvere pirica a Pordenone, ricoverato in ospedale per lesioni gravi alla mano. Segnala nordest24.it

Esplode un petardo in cucina, ferito un 44enne alle prese con il botto di Capodanno: l'intervento delicato per salvargli la mano - Qualcosa è andato storto, perché mentre maneggiava la polvere pirica si è verificata un’esplosione. Da ilgazzettino.it