Notte di Capodanno petardo esplode in strada | uomo gravemente ferito

Nella notte di Capodanno a Eboli, un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito alla mano a causa di un petardo esploso in strada. La vicenda si è verificata durante i festeggiamenti per il nuovo anno, coinvolgendo un residente di nazionalità rumena. L'incidente evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio durante le celebrazioni di fine anno.

Tragedia sfiorata nella notte a Eboli, dove un uomo di 46 anni, di nazionalità rumena e residente in città, è rimasto gravemente ferito a una mano mentre stava facendo esplodere un petardo in strada per festeggiare l'arrivo del 2026. L'episodio si è verificato durante i festeggiamenti di.

