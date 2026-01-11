Baroni a rischio esonero? Cairo ha preso una decisione dopo il KO in Atalanta Torino!
Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, si ventilano possibili cambiamenti nella guida tecnica del Torino. Tuttavia, il club ha comunicato di voler mantenere la fiducia nell’attuale allenatore, scegliendo di proseguire con il progetto in corso. Questa decisione riflette l’intento di stabilità e continuità, senza considerare al momento un esonero o un cambio di strategia.
La posizione del club granata in merito al futuro del tecnico Il Torino sceglie la via della continuità, allontanando con decisione i venti di crisi. Nessun ribaltone in panchina: Marco Baroni resta saldo al comando della nave granata. Dopo le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
