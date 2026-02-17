Escursionisti restano bloccati al buio nella neve a quota 1300 metri | attivato l' elisoccorso in fase notturna

Un gruppo di escursionisti si trova bloccato nella neve a quota 1300 metri a Claut, in provincia di Pordenone, perché si sono persi e il buio ha reso difficile il loro salvataggio. La sera di martedì 17 febbraio, alle 19, hanno chiamato i soccorsi, che hanno attivato un elicottero in fase notturna per aiutarli. La neve e la scarsa visibilità complicano le operazioni di salvataggio mentre le persone sono rimaste ferme in un punto isolato della montagna.

CLAUT (PORDENONE) - Restano bloccati nella neve e chiamano i soccorsi: è accaduto intorno alle 19 di oggi, martedì 17 febbraio, a Claut, in provincia di Pordenone. Due giovani sono rimasti bloccati su un terreno innevato intorno a quota 1300 metri nella zona di Gialinut. I soccorsi Gli escursionisti hanno lanciato l'allarme ai soccorsi: hanno dichiarato di non avere problemi sanitari e di non essere feriti, ma si essere infreddoliti. La stazione Valcellina del soccorso alpino è stata quindi attivata: scattato l'elicottero in fase notturna per trovare i due giovani.