Esce di casa per fare una passeggiata in montagna ma non rientra | escursionista trovato morto in Val di Susa

Un escursionista francese di 52 anni, disperso da ieri a Beaulard, in Val di Susa, è stato trovato senza vita. L’uomo, uscito di casa per una semplice passeggiata in montagna, non aveva più fatto ritorno, causando l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea l’importanza di attenersi alle misure di sicurezza durante le attività in ambienti montani.

