Luciano scompare nel nulla dopo un' escursione in Svizzera L' ultimo messaggio | Cerco di non morire

“Cerco di non morire”. Sarebbero queste le parole contenute in un messaggio di Luciano Capasso, 25enne di Qualiano che risulta disperso da due giorni. Il 25enne, che vive a Saint Moritz per lavoro, è scomparso proprio in Svizzera. Lo scorso 18 febbraio, Luciano - appassionato di alpinismo - si è concesso una escursione sulle montagne circostanti e, da allora, non si hanno sue notizie. Immediatamente sono scattate le ricerche, che procedono a rilento per le condizioni meteo avverse in zona. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, sta seguendo gli sviluppi, in contatto con la Farnesina: "Siamo in costante contatto con la Farnesina e con i carabinieri di Qualiano stiamo assistendo la famiglia in queste ore di forte apprensione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

