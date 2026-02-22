Ersu si muove anche la Cisl | L’azienda ci deve convocare

La Cisl chiede all’Ersu di convocare un incontro per affrontare i continui problemi segnalati dai lavoratori. La richiesta nasce dall’intenzione di trovare soluzioni concrete per le difficoltà operative che si ripetono da tempo. I lavoratori manifestano insoddisfazione e chiedono risposte chiare. La situazione resta tesa, e le parti coinvolte attendono una risposta ufficiale dall’ente. La richiesta di dialogo si fa sempre più pressante.

PIETRASANTA Si moltiplica la mobilitazione tra i lavoratori Ersu a causa dei problemi da anni segnalati da Cgil e Fiadel. Battaglia a cui si unisce ora anche la Fit-Cisl. "Siamo consapevoli delle difficoltà e preoccupazioni dei lavoratori – scrive il segretario Luca Mannini – e condividiamo l’urgenza di intervenire su tutte le questioni riguardanti la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro. Per questo ci impegnamo a lavorare a stretto contatto con le altre sigle sindacali e con Ersu per individuare soluzioni concrete e tempestive". Secondo la Cisl la priorità è garantire la sicurezza dei lavoratori, adeguare e migliorare i mezzi e le attrezzature aziendali in base alle diverse mansioni, rivedere i livelli contrattuali per assicurare la corretta applicazione del contratto nazionale e favorire la stabilizzazione a tempo indeterminato di molti lavoratori ancora oggi assunti a termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

