Amiu Fit Cisl | Nuovo cda per dare continuità all’azienda Deve restare a gestione pubblica

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Attendiamo a breve il nuovo Consiglio di amministrazione di Amiu che riteniamo come Fit Cisl Liguria debba avere un obiettivo prioritario: è necessario dare continuità allazienda che si trova davanti ad un bivio strategico per il suo futuro sotto diversi punti di vista".Così Raffaele Lupia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

amiu fit cisl nuovoAmiu, Fit Cisl: "Nuovo cda per dare continuità all’azienda. Deve restare a gestione pubblica" - "Attendiamo a breve il nuovo Consiglio di amministrazione di Amiu che riteniamo come Fit Cisl Liguria debba avere un obiettivo prioritario: è necessario dare continuità all’azienda che si trova davant ... Scrive genovatoday.it

Amiu, dalla Fit-Cisl appello per il nuovo cda: “Si dia continuità all’azienda, termovalorizzatore necessario” - I sindacati lanciano un appello alla garanzia dei posti di lavoro in Amiu in attesa della scelta del nuovo consiglio di amministrazione ... Riporta msn.com

amiu fit cisl nuovoFit Cisl Liguria, Amiu deve restare a gestione pubblica - "Il nuovo consiglio di amministrazione di Amiu deve dare continuità all'azienda, che deve restare a gestione pubblica, serve un progetto a lunga scadenza e bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, adess ... Segnala ansa.it

Un impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti in Liguria, Zane (Fit Cisl Liguria): “Snobbata Amiu, non capiamo il motivo” - Genova – “Finalmente la Regione ha deciso di iniziare l’iter per la costruzione di un impianto per chiudere il ciclo dei rifiuti in Liguria. Come scrive ilsecoloxix.it

Amiu, è lotta agli inquinatori. E incombe l’arrivo del tutor - I nuovi vertici potranno licenziare o spostare chi ha aperto ai clan ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Fit Cisl, "Nel porto di Genova solo il 10% donne" - Spostano container, manovrano a 50 metri di altezza, carichi da decine di tonnellate, dalla banchina alla nave e viceversa. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Amiu Fit Cisl Nuovo