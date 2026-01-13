Dalle molestie sessuali all' aggressione agli agenti | scatta il Daspo per due uomini

Il Questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha emesso due provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti uomini, in seguito a episodi di molestie sessuali e aggressioni agli agenti. Questi provvedimenti mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti che ledano l’ordine e la tranquillità nelle aree interessate. La misura si inserisce nel quadro delle iniziative volte a contrastare la criminalità e a tutelare i cittadini.

Due Daspo Willy sono stati emessi nei confronti di due uomini da parte del Questore di Ravenna Gianpaolo Patruno. Il primo provvedimento riguarda il divieto di accesso e stazionamento presso i locali del comune di Bagnacavallo per la durata di due anni nei confronti di un cittadino italiano che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Il ginecologo e politico Silvio Viale assolto dalle accuse di molestie sessuali: “Il fatto non costituisce reato” Leggi anche: "Fondazione Teatro Due e regista condannati per molestie sessuali, la giunta revochi l'accreditamento" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Palpeggiata nel sottopasso in pieno giorno, l'incubo di una 32enne romana; Molesta una ragazza disabile sul treno, fermato dai viaggiatori e arrestato dai carabinieri; Prato, violenze sessuali al suo compagno di cella: detenuto indagato per tortura; Due aggressioni nella zona di Termini: uomo in fin di vita e rider ferito. Caccia all'uomo in corso. Caos creato dentro un bar e molestie sessuali nella stazione ferroviarie di Ravenna, scattano due Daspo Willy - Due Daspo urbani a Bagnacavallo e Ravenna: provvedimenti per aggressione e molestie sessuali, a tutela della sicurezza pubblica. virgilio.it

Comportamenti violenti e presunte molestie sessuali: Daspo per due uomini - Il Questore Patruno ha emesso due provvedimenti: due anni per un uomo che ha aggredito i Carabinieri in un bar e un anno per un 27enne accusato di molestie alla stazione ferroviaria ... ravenna24ore.it

Molestie e ricatti sessuali sul lavoro: a subirli sono quasi sempre le donne - Dalle frasi alle battute fuori luogo che spesso premono sulle dinamiche di potere, a veri e propri ricatti sessuali e violenze. quotidiano.net

Molestie sessuali, saluti nazisti e nonnismo: un nuovo scandalo travolge l’esercito tedesco - e nel primo mese dell'entrata in vigore della nuova leva semi obbligatoria #Germania x.com

Le tre allieve vittime degli abusi sessuali e psicologici del loro istruttore di arti marziali, arrestato per violenza sessuale, potrebbero non essere state le sole a subire le molestie dell’uomo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.