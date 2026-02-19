Mercogliano scrive la storia | prima donna in alta uniforme alla cerimonia dei Santi Patroni

Il 14 febbraio 2026, Mercogliano ha fatto notizia perché la prima donna in alta uniforme ha partecipato alla cerimonia dei Santi Patroni. Durante la celebrazione, ha sfilato con orgoglio tra i colleghi, dimostrando un passo avanti nella parità di genere nel corpo di polizia locale. La presenza della donna ha attirato l’attenzione di cittadini e autorità, che hanno applaudito il suo ruolo. La sua partecipazione rappresenta un cambiamento significativo per la comunità e per le forze dell’ordine locali. La cerimonia si è conclusa con un momento di riconoscimento pubblico.

Il 14 febbraio 2026, in occasione delle solenni celebrazioni in onore dei Santi Patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano, il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mercogliano ha vissuto un momento storico. Per la prima volta, una donna in alta uniforme ha presenziato alla cerimonia religiosa, rappresentando simbolicamente tutta la forza di Polizia Municipale del comune. La figura dell'operatrice, che ha partecipato in modo ufficiale all'evento, segna un significativo passo avanti nell'inclusione e nella parità di genere all'interno del corpo di polizia. Un gesto che non solo celebra il progresso, ma rafforza l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Mercogliano nel promuovere valori di uguaglianza e rappresentanza all'interno delle istituzioni locali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Con il galero rosso o capèl al via la festa dei Santi PatroniQuesta mattina si è svolta la cerimonia del “galero rosso” per dare il via alla settimana dedicata ai Santi patroni di Brescia, Faustino e Giovita.

Avellino, la comunità celebra i Santi Patroni tra fuoco e paroleSabato pomeriggio, la comunità di Avellino ha vissuto un momento di festa quando la Chiesa Cattedrale si è riempita di fedeli per la celebrazione dei Santi Patroni.

