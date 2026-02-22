Enel punta sulle rinnovabili Usa Accordo da un miliardo di dollari

Enel investe un miliardo di dollari per espandere le sue attività rinnovabili negli Stati Uniti. La società acquista un portafoglio di impianti eolici e solari, che complessivamente producono 830 Megawatt di energia. La mossa mira a rafforzare la presenza nel mercato energetico più competitivo al mondo. L’accordo permette all’azienda di aumentare la produzione di energia verde e di accelerare la transizione verso fonti sostenibili. La strategia si concentra su progetti già esistenti e in fase di sviluppo.

Un miliardo di dollari per rafforzare la presenza nel mercato energetico più competitivo al mondo. Enel accelera sulle rinnovabili negli Stati Uniti, con l'acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari da 830 Megawatt di capacità complessiva. L'operazione, realizzata attraverso Enel Green Power North America ed Egpna Project Holdco, prevede una produzione media annua attesa di 2,1 Terawattora. Il corrispettivo concordato è di un miliardo di dollari, mentre l'enterprise value riferito al 100% del portafoglio ceduto dal fondo statunitense Excelsior Energy Capital si attesta a circa 1,3 miliardi.