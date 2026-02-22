Enel compra rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardi

Enel ha acquistato impianti rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardi di euro, puntando ad ampliare la propria presenza nel settore energetico. Questa operazione si inserisce nel piano strategico del gruppo, che verrà presentato domani e mira a consolidare la posizione nel mercato delle fonti pulite. L’investimento riguarda principalmente parchi eolici e solari, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva nel continente americano. La società conferma la volontà di investire in progetti sostenibili.

In attesa del nuovo piano industriale, che il gruppo svelerà domani, Enel mette a segno un'operazione da oltre un miliardo di euro destinata a rafforzare ulteriormente la crescita e la redditività. La società guidata da Flavio Cattaneo (in foto) ha infatti firmato un accordo con Excelsior Energy Capital per acquisire impianti eolici e solari negli Stati Uniti con una capacità complessiva di 830 Megawatt, per un valore di 1,3 miliardi di euro e una produzione media annua attesa di circa 2,1 Terawattora. Un'operazione che contribuirà ai risultati per circa 125 milioni di euro l'anno e che, una volta a regime, porterà un effetto netto positivo sull'Ebitda ordinario consolidato stimato in 145 milioni di dollari annui.