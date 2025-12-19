tiktok cede la divisione negli stati uniti accordo da 14 miliardi per evitare il bando

TikTok ha annunciato la cessione della propria divisione negli Stati Uniti con un accordo da 14 miliardi di dollari, volto a evitare un possibile bando. La nuova società, controllata principalmente da investitori americani, rappresenta una svolta strategica importante, sottolineando l’impegno di TikTok nel mantenere la propria presenza nel mercato statunitense e rispettare le normative locali.

TikTok ha firmato un accordo vincolante per cedere la propria divisione negli Stati Uniti a una nuova società controllata in maggioranza da investitori americani. È l'ultima tappa della lunga vicenda politica e legale iniziata diversi anni fa e legata alle preoccupazioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti nei confronti della società madre cinese ByteDance. La decisione, ha riportato per primo Axios, è stata comunicata ai dipendenti con una nota interna dell’amministratore delegato Shou Chew che ha parlato di una "fantastica notizia" e ha spiegato che l’operazione dovrebbe concludersi entro il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

