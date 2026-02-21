Enel amplia il business negli Usa con un maxi investimento nelle rinnovabili

Enel ha deciso di investire pesantemente negli Stati Uniti, puntando sulle energie rinnovabili. La società ha firmato un accordo strategico con un importante partner del settore, dedicato a progetti di eolico e solare. Questa mossa mira ad aumentare la capacità di produzione di energia pulita e rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato americano. L’operazione coinvolge una serie di impianti già in fase di realizzazione e altri in fase di pianificazione.

Accordo strategico per eolico e solare. Enel consolida la propria presenza negli Stati Uniti con una nuova operazione nel settore delle energie pulite. Attraverso le controllate Enel Green Power North America ed Egpna Project Holdco 22, il gruppo ha siglato un'intesa con Excelsior Energy Capital per rilevare un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici. Gli asset oggetto dell'accordo hanno una capacità installata complessiva di 830 megawatt e garantiranno una produzione media annua di circa 2,1 terawattora di energia, quantità in grado di coprire il fabbisogno elettrico di centinaia di migliaia di abitazioni.