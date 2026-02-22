enel compra 1 miliardo di rinnovabili

Enel ha acquistato impianti solari ed eolici negli Stati Uniti, portando a casa un investimento di un miliardo di euro. La causa principale è la volontà di espandere la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili. L’operazione riguarda una capacità totale di 830 megawatt, che contribuirà a rafforzare il portafoglio di energie pulite dell’azienda. La società punta a migliorare la produzione di energia sostenibile nel paese.

Acquisizione di impianti solari ed eolici negli Stati Uniti con una capacità installata complessiva di 830 megawatt. Previsto un effetto positivo sui conti per 125 milioni. Enel accelera ancora sugli Stati Uniti con un’operazione di acquisizione da circa 1 miliardo di dollari. Il gruppo, attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America ed EGPNA Project Holdco 2, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital per rilevare un portafoglio di impianti eolici e solari già operativi, localizzati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 Mw e una produzione media annua attesa di circa 2,1 TWh. 🔗 Leggi su Laverita.info

Enel compra rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardiEnel ha acquistato impianti rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardi di euro, puntando ad ampliare la propria presenza nel settore energetico.

Enel acquista rinnovabili in Usa, via all’accordo da 1 miliardo di dollariEnel ha annunciato l’acquisto di impianti solari e eolici negli Stati Uniti, con un investimento di un miliardo di dollari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Enel compra 830 MW green negli Usa: maxi mossa da 1 miliardo; Enel acquista impianti rinnovabili negli USA per 1 miliardo di dollari; Enel acquista rinnovabili in Usa, via all’accordo da 1 miliardo di dollari; Enel, accordo da 1 miliardo con Excelsior Energy Capital negli Usa per comprare impianti solari e eolici.

Enel, accordi da 1 miliardo di dollari per acquisizione impianti solari ed eolici negli UsaEnel, attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America e EGPNA Project Holdco 2, ha firmato accordi con Excelsior Energy ... ilsole24ore.com

Enel compra negli Usa: investimenti nell'eolico e nel solare. Accordo da 1 miliardo di dollariEnel comunica di avere firmato, attraverso le controllate americane l’acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati negli Usa ... affaritaliani.it

Enel compra 830 MW eolici e solari negli Usa per 1 miliardo di dollari. Un accordo che fa crescere ancora di più il gruppo negli Stati Uniti - facebook.com facebook

Enel acquista in Usa impianti eolici e solari per un miliardo dollari x.com