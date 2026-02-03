Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa | contributi per le famiglie in difficoltà a Qualiano

A Qualiano, le famiglie in difficoltà possono ancora chiedere il contributo del fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa. Le domande sono aperte fino al 31 dicembre 2026. Chi ha bisogno può presentare la richiesta e ricevere un aiuto economico per affrontare i problemi abitativi.

Contributi economici a sostegno delle famiglie in difficoltà abitativa: domande aperte fino al 31 dicembre 2026. Qualiano (NA) – Il Comune di Qualiano ha attivato la procedura per la concessione di contributi economici a favore delle famiglie in condizioni di disagio abitativo grave o di fragilità abitativa temporanea, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Campania. Le risorse vengono assegnate senza preventivo riparto e secondo una procedura a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2026: A mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

