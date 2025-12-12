Sì agli affitti brevi ma senza investimenti su case popolari l' emergenza abitativa resta aperta

La manovra finanziaria affronta diverse questioni chiave, tra cui il sì agli affitti brevi e le misure per l’emergenza abitativa. Mentre si promuovono gli affitti temporanei e si ampliano le agevolazioni fiscali, resta aperto il problema delle case popolari, fondamentale per affrontare la crisi degli alloggi nel Paese.

Tra i temi piú discussi della manovra finanziaria c'é quello sugli affitti brevi, ma anche l’ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa e le modifiche fiscali per la cedolare secca. Il voto finale in Senato è previsto il 15 dicembre, con approdo a Montecitorio il 19.“L’intesa raggiunta. Latinatoday.it

Manovra 2026 e affitti brevi: cosa cambia davvero tra cedolare secca, aliquote 21–26% e obbligo di partita IVA

Manovra 2026 e affitti brevi: cosa cambia davvero tra cedolare secca, aliquote 21–26% e obbligo di partita IVA - Prima bozza della manovra 2026, titoloni sui giornali, panico tra host e proprietari: “dal 2026 tutti al 26%”. alphabetcity.it

Affitti brevi, il governo salva Airbnb. Allarme albergatori: “Rischio spacchettamento delle case” - Confindustria Alberghi avverte: senza limiti seri, criteri sui servizi e una legge ... repubblica.it

Manovra, il Governo la riscrive: dai dividendi agli affitti brevi fino a Tobin Tax e Rc auto, ecco cosa cambia x.com

#Milano vieta le cassette portachiavi legate agli #affittibrevi Nuove regole contro il proliferare delle #lockbox: sanzioni fino a 400 euro e rimozione immediata #Milano #AffittiBrevi #Lockbox #NuoveRegole #Immobiliare #AirbnbItalia #TurismoMilano #Sanzi - facebook.com facebook