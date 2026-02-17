sulla vendita di repubblica ci siamo forse

Leonardo Maria Del Vecchio ha presentato un'offerta per acquistare la testata Repubblica, ma l’affare non è ancora concluso. La trattativa si concentra sulla definizione del prezzo, un punto che potrebbe bloccare tutto se non si trovano rapidamente un accordo e una firma ufficiale. La presenza di Del Vecchio nella corsa rende più concreta l’ipotesi di vendita, anche se resta il rischio che il processo si dilati, come accade spesso in queste operazioni. Intanto, l’acquirente rivale, Theodore Kyriakou, proprietario di Antenna, aspetta paziente, mentre Tony Blair si è appena inserito come consulente senior nel gruppo di Kyriakou.

Ci siamo, anche se il forse è d’obbligo finché una firma non lo trasformi in certezza. E finché non si trova un accordo definitivo sul prezzo (alla finestra c’è sempre Leonardo Maria Del Vecchio in agguato), che non è un nodo di poco conto ma che i due attori della trattativa sembrano determinati a sciogliere per non tirarla alle Calende, greche come l’acquirente designato Theodore Kyriakou, patron del gruppo Antenna, di cui Tony Blair è appena diventato senior advisor. Ma sulla cessione di tutta Gedi, compresa La Stampa, che però è oggetto di una trattativa in esclusiva fino ad aprile con la Sae di Alberto Leonardis, si intravede il traguardo di primavera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

