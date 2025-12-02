Novello ed emergenza abitativa Cesena Siamo Noi | Due mesi di ritardi confronto compresso La città merita di più

Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi torna a parlare del cantiere Novello e di emergenza abitativa. “Ieri abbiamo partecipato a una commissione congiunta – prima, seconda e quarta – convocata per affrontare due temi fondamentali per il futuro della città: l’emergenza abitativa e l’aggiornamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Emergenza casa, riparte il cantiere Novello (link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, il boom dei costi di costruzione cancella oltre 70 alloggi sociali nel quartiere Novello, ne restano 145 - Il quartiere Novello è pronto a ripartire, ma in taglia ridotta a un totale di 145 alloggi. Da corriereromagna.it

Avanza il degrado al ‘Novello’. Le cause civili allungano i tempi - Il sindaco Enzo Lattuca nell’incontro della sua giunta con la cittadinanza organizzato nell’ambito della Festa Democratica dell’Unità cittadina, è stato categorico. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

’Novello’, valore dimezzato. Il Comune ha perso il 55% - Ha suscitato vivaci reazioni il nostro articolo sul Quartiere Novello la cui realizzazione, dopo alcuni ridimensionamenti rispetto al progetto iniziale, è bloccata da più di un anno. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Emergenza abitativa in 48 Comuni sono libere solo 12 case popolari - La consistenza del patrimonio abitativo pubblico, sociale e transitorio si compone di 485 alloggi totali, di cui 279 in capo ad ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it