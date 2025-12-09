Nuovo presidente della Provincia di Brindisi | elezioni il 15 marzo 2026

9 dic 2025

BRINDISI - Sindaci e consiglieri comunali del Brindisi al voto il 15 marzo 2026, per eleggere il nuovo presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Le elezioni di secondo grado sono state indette oggi, martedì 9 dicembre 2025, con decreto firmato dal presidente facente funzioni Giuseppe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

