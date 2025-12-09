Nuovo presidente della Provincia di Brindisi | elezioni il 15 marzo 2026
BRINDISI - Sindaci e consiglieri comunali del Brindisi al voto il 15 marzo 2026, per eleggere il nuovo presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Le elezioni di secondo grado sono state indette oggi, martedì 9 dicembre 2025, con decreto firmato dal presidente facente funzioni Giuseppe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore
Bolivia, Pereira è il nuovo presidente
Sondrio, il giorno di Patrizio Gattari: finalmente il nuovo presidente del Tribunale
Questa mattina la proclamazione di Roberto Fico a nuovo presidente della regione Campania nell’auditorium del palazzo di Giustizia di #Napoli: “Lavoreremo nell’interesse dei cittadini e il nostro mandato sarà guidato dall’etica pubblica” - facebook.com Vai su Facebook
Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della #Regione @Roberto_Fico. La Campania è attesa da sfide decisive: pronti a dare il nostro contributo per favorire insieme lo sviluppo della regione a partire dalle giovani generazioni a cui dobbiamo saper offrire Vai su X
Giancarlo Lamensa è il nuovo presidente della Provincia di Cosenza - Ufficializzato l'incarico dopo l'elezione di Rosaria Succurro al Consiglio regionale. Secondo corrieredellacalabria.it
Grande Fratello, cosa accadrà tra Benedetta, Valentina e Domenico. L’indiscrezione 361magazine.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com