Provincia di Salerno si sceglie il nuovo consiglio | definita la data delle Elezioni

Anteprima24.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Con decreto del Presidente n. 175 del 2 dicembre 2025, il presidente della  Provincia di Salerno ha indetto i comizi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Sono stati convocati – dichiara il Presidente Vincenzo Napoli – per domenica 11 gennaio 2026 i comizi per l’elezione del Consiglio provinciale di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8,00 alle 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, in via Roma 104, Salerno. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e che ha caratterizzato l’impegno di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

provincia di salerno si sceglie il nuovo consiglio definita la data delle elezioni

© Anteprima24.it - Provincia di Salerno, si sceglie il nuovo consiglio: definita la data delle Elezioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Renato Del Mastro è nuovo delegato provinciale Coni di Salerno - La nomina è arrivata dal presidente del Comitato Regionale della Campania del Coni Sergio Roncelli: Renato Del Mastro è il nuovo Delegato Provinciale di Salerno del Coni per il quadriennio olimpico ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Salerno Sceglie Nuovo