Provincia di Salerno si sceglie il nuovo consiglio | definita la data delle Elezioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Con decreto del Presidente n. 175 del 2 dicembre 2025, il presidente della Provincia di Salerno ha indetto i comizi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Sono stati convocati – dichiara il Presidente Vincenzo Napoli – per domenica 11 gennaio 2026 i comizi per l’elezione del Consiglio provinciale di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8,00 alle 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, in via Roma 104, Salerno. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e che ha caratterizzato l’impegno di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Salerno, si sceglie il nuovo consiglio: definita la data delle Elezioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salvitelle. Bellissimo paese in provincia di Salerno. Nelle foto si intravede anche “Romagnano al Monte” posto a guardia della valle del Melandrro, Romagnano altro bellissimo borgho. Solo gli abitanti ed i paesologi, possono descrivervi le bellezze che abitan - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo #Campania, oltre 250 interventi dei #vigilidelfuoco. Maggiori criticità in provincia Salerno: esondati corsi d’acqua nell’Agro nocerino-sarnese, soccorsi autisti bloccati in auto e persone in difficoltà in casa per allagamenti. Operazioni in corso a Ospe Vai su X

Renato Del Mastro è nuovo delegato provinciale Coni di Salerno - La nomina è arrivata dal presidente del Comitato Regionale della Campania del Coni Sergio Roncelli: Renato Del Mastro è il nuovo Delegato Provinciale di Salerno del Coni per il quadriennio olimpico ... Riporta ansa.it