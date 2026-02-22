Eileen Gu oro olimpico e lutto | l’annuncio in lacrime dopo la gara

Eileen Gu ha pianto in conferenza stampa dopo aver vinto l’oro olimpico nell’halfpipe di sci freestyle a Milano Cortina 2026, perché ha appena perso la nonna. La giovane atleta ha spiegato di aver ricevuto la notizia subito dopo la gara, mentre festeggiava il risultato. La sua emozione ha attraversato il volto, tra gioia e dolore. La sua perdita ha segnato profondamente il suo atteggiamento in quella giornata speciale.

La gioia per l' oro olimpico si è intrecciata con un dolore improvviso e profondo. Dopo il trionfo nell' halfpipe di sci freestyle ai Giochi di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Eileen Gu ha rivelato in conferenza stampa di aver appena appreso la morte della nonna. L'atleta, visibilmente scossa, ha spiegato il motivo del suo ritardo davanti ai giornalisti: aveva ricevuto pochi istanti prima la notizia della scomparsa di una delle persone più importanti della sua vita. Le lacrime non erano legate al successo sportivo, ma a un lutto che ha segnato in modo profondo una giornata destinata a entrare nella storia dello sport.