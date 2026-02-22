Eileen Gu risponde sul campo al giornalista dopo le polemiche | è oro nell’halfpipe

Eileen Gu ha conquistato una medaglia d’oro nell’halfpipe, rispondendo alle polemiche sollevate dopo le due medaglie d’argento ottenute recentemente. La campionessa cinese di sci freestyle ha dimostrato di saper affrontare le critiche sul campo, mantenendo alta la concentrazione. La sua performance ha attirato l’attenzione tra gli appassionati, che seguono con interesse ogni sua mossa nel circuito internazionale. Gu si prepara ora alla prossima gara, determinata a migliorare il suo risultato.

“Due argenti vinti o due ori persi?”. Questa la domanda di un giornalista nei giorni scorsi a Eileen Gu, campionessa cinese di sci freestyle, dopo i due argenti vinti nello slopestyle e nel Big Air (la gara in cui Flora Tabanelli conquistò il bronzo). Domanda che andò virale per le parole dell’atleta cinese, che oggi ha però “risposto” per la seconda volta al giornalista nel modo migliore: sul campo. Eileen Gu ha infatti vinto l’oro nell’halfpipe, ultima gara dei Giochi Olimpici nello sci freestyle. Nel corso dell’intervista in questione, Eileen Gu ha risposto prima con una lunga risata e poi con un discorso significativo: “Vincere una medaglia alle Olimpiadi già ti cambia la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eileen Gu ha conquistato l'oro nell'halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alla sua abilità tecnica e al suo stile impeccabile.

Eileen Gu ha conquistato l'oro nello sci freestyle a Cortina 2026, dopo aver scherzato con un giornalista per insegnargli cosa significa davvero lo sport.

