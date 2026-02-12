Milano-Cortina 2026 | Eileen Gu leader di guadagni cresce il peso del marketing nello sport olimpico

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 portano alla ribalta Eileen Gu, che si posiziona come l’atleta più pagata. La giovane sciatrice americana conquista milioni di dollari, mostrando quanto il marketing stia diventando un elemento centrale nello sport olimpico. La differenza di guadagni tra gli atleti cresce, e Gu ne rappresenta il simbolo.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Eileen Gu svetta tra gli atleti più pagati, il divario economico cresce. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedono emergere una chiara gerarchia economica tra gli atleti, con la sciatrice freestyle cinese Eileen Gu in testa alla classifica dei guadagni, stimati a 19 milioni di euro. La ventiduenne atleta, grazie a un mix di talento sportivo e appeal mediatico, supera di gran lunga i colleghi, sollevando interrogativi sulla crescente influenza del fattore commerciale nello sport olimpico. La competizione italiana si prepara ad accogliere un evento che non è solo una vetrina di eccellenza sportiva, ma anche un complesso sistema economico dove il valore di una medaglia si traduce in benefici tangibili, soprattutto grazie alle sponsorizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

