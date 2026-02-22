Elieen Gu ha dominato nel mondo dello sci acrobatico, ma i suoi successi si estendono anche oltre le piste. La sua popolarità cresce grazie a progetti e iniziative che coinvolgono la comunità locale e promuovono lo sport tra i giovani. La campagna di sensibilizzazione che ha lanciato ha già raccolto molte adesioni. La sua influenza si fa sentire anche nel settore sociale e culturale, facendo parlare di sé in molte occasioni.

La 22enne Eileen Gu è un’anomalia per lo sci acrobatico (o freestyle, che è quello dove si fanno i salti e le acrobazie). È la sola atleta che riesce a vincere in tutte e tre le specialità – big air, halfpipe e slopestyle, abbastanza diverse tra loro – e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stata l’unica ad aver partecipato a tutti gli eventi dello sci freestyle, vincendo una medaglia in tutti e tre: due d’argento e una d’oro, domenica mattina nell’halfpipe. Nonostante il suo sia uno sport poco seguito, Gu è ricca e famosa, e ai Giochi è stata tra le atlete più fotografate e intervistate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Sci freestyle, Ailing Gu domina le qualificazioni nello slopestyle a Laax. Gasslitter vola in finaleA Laax, durante la sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026, Ailing Gu si è distinta nelle qualificazioni dello slopestyle, dominando con efficacia.

Sci acrobatico, dove praticarlo in Italia e a chi è adatto questo sportLo sci acrobatico è una disciplina che combina abilità tecnica e creatività, offrendo esperienze uniche in ambienti naturali e appositamente attrezzati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eileen Gu alle Olimpiadi: il fenomeno dello sci acrobatico da 23 milioni di dollari; Eileen Gu ti amo, sposami. Livigno 'pazza' per la stella del freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina; Milano-Cortina: chi è la stella Eileen Gu, atleta-modella del freestyle; Flora Tabanelli vince il bronzo nello Sci acrobatico Freeski alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026\.

Cosa dovremmo imparare dalla risposta della sciatrice olimpica Eileen Gu e dalla psicologia del vincitore. «Due argenti sono due ori persi? Ridicolo»La vincitrice di due medaglie d'argento alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, dibatte con forza contro un giornalista ed espone, oltre ai suoi premi, una mentalità vincente da cui prendere spu ... vogue.it

La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade…La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade e fan in delirio per la ... novella2000.it

Flora Tabanelli vince la medaglia di bronzo nel big air dello sci acrobatico. §A Livigno chiude alle spalle della canadese Meghan Oldham e della campionessa cinese naturalizzata Eileen Gu - facebook.com facebook