Eileen Gu è uno spettacolo! Si prende l' oro dopo una gara perfetta

Eileen Gu conquista l’oro nell’halfpipe femminile grazie a una performance impeccabile. La sua vittoria deriva da settimane di allenamenti intensi e da una gara senza errori, che le permette di superare le avversarie. La giovane sportiva cinese ha dimostrato grande determinazione e tecnica, sorprendendo il pubblico con salti audaci e rotazioni precise. La medaglia d’oro rappresenta il risultato di un impegno costante e di una passione autentica per lo snowboard.

Si chiudono nel migliore dei modi i Giochi Olimpici per Eileen Gu, che si prende la medaglia d'oro nell'halfpipe femminile con una prova fantastica. Epilogo da incorniciare anche per la squadra statunitense di hockey, che sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale il Canada all'overtime. Guarda il meglio dell'ultimo giorno dell'Olimpiade e rivivi ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Olimpiadi: Ailing Eileen Gu si prende l'ultimo oro di LivignoAiling Eileen Gu ha conquistato l'ultimo oro olimpico nell'half-pipe femminile a Livigno, dopo il rinvio della gara di ieri sera.

Eileen Gu oro olimpico e lutto: l’annuncio in lacrime dopo la garaEileen Gu ha pianto in conferenza stampa dopo aver vinto l’oro olimpico nell’halfpipe di sci freestyle a Milano Cortina 2026, perché ha appena perso la nonna.

Eileen Gu nello sci acrobatico e oltreNessuno ha vinto più di lei; ma i suoi guadagni, e i motivi per cui ne parliamo, sono soprattutto fuori dallo sport ... ilpost.it

Eileen Gu vince l'oro, ma scoppia a piangere in conferenza stampa: Scusate il ritardo, ma.... Il motivo è drammaticoLa sciatrice di freestyle cinese ha conquistato il titolo olimpico di Milano Cortina prima di ricevere una brutta notizia ... corrieredellosport.it

Eileen Gu non sbaglia mai quando conta davvero Sei gare olimpiche, sei medaglie. Tra Pechino 2022 e Milano Cortina 2026 ha fatto percorso netto, confermandosi campionessa nell’halfpipe e diventando la sciatrice freestyle più medagliata di sempre a - facebook.com facebook