Al Marco Polo di Firenze arriva il Consultorio a scuola per educazione sessuale e affettività

Firenze, 3 dicembre 2025 – Un nuovo servizio per promuovere l’educazione sessuale e l’affettività debutta all’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze: si tratta del progetto “Consultorio a scuola”, reso possibile grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze attraverso il bando Benessere a scuola. L’iniziativa coinvolgerà studenti, famiglie e insegnanti, con il supporto di medici specializzati, consultori territoriali e della Rete PAS. Come è nato il progetto e come funziona. «L’idea nasce da una richiesta degli studenti – spiega il preside Ludovico Arte – che si sono detti poco informati su temi delicati come i cambiamenti del corpo, la contraccezione, l’identità di genere e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

