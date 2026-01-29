Metal detector e controlli a scuola per 2 studenti su 3 sono misura necessaria La maggioranza chiede però corsi su affettività e gestione della rabbia al posto della repressione

La maggior parte degli studenti approva l’uso dei metal detector e dei controlli a scuola. Secondo un’indagine, due studenti su tre ritengono queste misure necessarie per la sicurezza. Tuttavia, molti chiedono anche programmi dedicati a temi come l’affettività e la gestione della rabbia, preferendo un approccio più educativo alla repressione. La direttiva interministeriale, quindi, trova un consenso abbastanza ampio tra i ragazzi, anche se le richieste di interventi più mirati al benessere emotivo continuano a crescere.

La direttiva interministeriale che introduce metal detector e controlli di sicurezza negli istituti raccoglie un consenso inatteso tra gli studenti. Un sondaggio condotto da Skuola.net su un campione di 500 giovani intervistati dopo l’ufficializzazione della circolare firmata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rivela una posizione composta ma ferma. Ben 7 giovani su 10 considerano accettabile una qualche forma di controllo, specialmente nei contesti più problematici. La sicurezza personale emerge come priorità assoluta: il 28% degli intervistati si dichiara “molto favorevole” al provvedimento, ritenendo che l’incolumità fisica debba avere la priorità assoluta.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'installazione di metal detector nelle scuole suscita spesso discussioni, tra preoccupazioni e necessità di sicurezza.

I presidi italiani hanno dato il via libera all'uso dei metal detector nelle scuole, ritenendoli strumenti utili per garantire la sicurezza.

