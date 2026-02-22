Eccellenza | la capolista per la Sangiovannese Dopo la Coppa Calderini vuole una reazione

La Sangiovannese, prima in classifica, affronta la partita dopo aver perso in Coppa contro il Nibbiano&Valtidone. La sconfitta ha suscitato delusione tra i giocatori, che ora puntano a reagire nel campionato. L’obiettivo principale è risalire in classifica e mantenere la posizione di vertice. La squadra si prepara con concentrazione e determinazione per la prossima sfida, che si gioca alle 14.

SAN GIOVANNI Messa in archivio con non poco rammarico l'eliminazione dalla Coppa di Mercoledì ad opera del Nibbiano&Valtidone, resta il campionato l'unico obiettivo della Sangiovannese che oggi, alle 14.30, ospita la capolista Rondinella che giungerà al Fedini forte di sette punti di vantaggio sulla vice capolista Grassina. I numeri sono tutti dalla parte del sodalizio di Stefano Tronconi, che oltre a tenere la testa della classifica quasi sempre dalla prima giornata di campionato vanta, per distacco, il migliore attacco del girone con 42 reti all'attivo e la terza difesa con 16 reti incassate dopo Grassina e Castiglionese.