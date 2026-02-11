Questa sera, la Sangiovannese esce sconfitta dal campo del Nibbiano Valtidone con il risultato di 2-1. La squadra toscana fatica a trovare il ritmo giusto e incassa due gol nel primo tempo, rendendo difficile il ritorno nella gara di ritorno. Ora dovrà correre ai ripari per tentare di ribaltare la situazione e passare il turno.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – E' finita 2-1 per il Nibbiano Valtidone la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra i padroni di casa e la Sangiovannese. Un successo legittimato nella ripresa, quando la squadra emiliana ha aumentato i giri del motore. La gara di ritorno si giocherà tra sette giorni al Fedini e gli azzurri hanno tutte le carte in regola per ribaltare il risultato e accedere ai quarti. Si gioca in una giornata nuvolosa con più di cento tifosi sangiovannesi al seguito. Una grande risposta quella del popolo azzurro, considerando il giorno feriale e la distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia di Eccellenza. Nel match di andata la Sangiovannese perde 2-1

Approfondimenti su Sangiovannese ottavi

L’Inter Women ha ottenuto una vittoria importante nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Ternana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sangiovannese ottavi

Argomenti discussi: Fase Nazionale Coppa Italia Eccellenza : ecco le magnifiche 19; L'Alessandria vince la Coppa Italia Eccellenza Piemonte: la consegna del trofeo; Coppa Italia Dilettanti: le protagoniste della 59ª edizione; Coppa Italia Eccellenza: la regina al Silvio Piola! Alessandria-Cuneo, chi fa la storia?.

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza | Alle 15:00 il storico esordio del Pietra Ligure, primo round contro la SolbiateseInizierà oggi pomeriggio per il Pietra Ligure l'avventura nel tabellone nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Una manifestazione di grande fascino per le realtà dilettantistiche di tutta Italia, so ... svsport.it

Coppa Italia Eccellenza, Pietra Ligure vs Solbiatese LIVE: pomeriggio storico al De VincenziCoppa Italia Eccellenza, Pietra Ligure vs Solbiatese LIVE: pomeriggio storico al De Vincenzi ... msn.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. . AURORA PISTOLESI | ROAD TO COPPA ITALIA FRECCIAROSSA A2 Sabato 14 Febbraio ore 17 a Latisana la Coppa Italia Frecciarossa A2 tra Talmassons e Costa Volpino. #FocusOn Continuamo a conoscere le pr - facebook.com facebook

La #Fiorentina Primavera scende in campo in Coppa Italia. Segui il Live con noi x.com