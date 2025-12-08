Eccellenza - Girone A Castelnuovo in dieci pareggia a Livorno
PRO LIVORNO SORGENTI 1 CASTELNUOVO 1 PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Faye, Giubbolini, Montecalvo, Tognarelli, Nannetti, Puccetti, Lucarelli, Cutroneo, Bucchioni (20’ st Ba Mamadou), Maiello (11’ st Freschi). (A disp.: Rosini, Sock, Rastelli, Manetti, Massa, Hadj). All.: Bandinelli. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Rossi, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Quilici, Casci, Cecchini, Condé (41’ st Lunardi), El Hadoui, Nardi. (A disp.: M. Micchi, Bigondi, Caiaffa, Bartolomei, Modena, Tassi, T. Micchi, A. Micchi). All.: Grassi. Arbitro: Scalisi di Carrara. Reti: 2’ st Nardi, 7’st Cutroneo. Note: ammoniti Lucarelli, Cutroneo, Tognarelli, Quilici, Ramacciotti; espulsi: 24’ st Quilici (doppia ammonizione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
