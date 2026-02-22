E-Work occasione per andare in fuga

E-Work ha conquistato il primo posto nel mercato, superando le concorrenti più vicine. La causa di questo successo risiede nelle nuove strategie di assunzione e nelle offerte più competitive. L’azienda punta ora a consolidare la posizione, investendo in servizi innovativi e ampliando la rete di filiali. La volontà è di rafforzare la leadership e di allontanarsi ulteriormente dalla concorrenza. La crescita continua a mostrare risultati concreti e visibili sul territorio.

Sorpassate le dirette concorrenti nella corsa alle prime posizioni, ora l' E-Work vuole andare in fuga per lasciarsele definitivamente alle spalle. Inizia stasera dal PalaBubani (inviolato dal 20 dicembre) un ciclo di gare chiave per le faentine che potrebbe proiettarle al quinto o addirittura al quarto posto. "Se saremo bravi, tra qualche settimana potremo scollarci di dosso le inseguitrici ed iniziare ad avere qualche ambizione", ammonisce infatti coach Paolo Seletti, frase che avrà ripetuto molte volte alle giocatrici nei giorni scorsi per stimolarle. Guai dunque ad avere cali di concentrazione a cominciare dal match odierno con la Solmec Rovigo (palla a due ore 18), una delle rivelazioni del campionato che occupa la settima posizione con un punto di ritardo dall'E-Work.