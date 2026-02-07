Il Monza si prepara a sfidare l’Avellino in una partita che potrebbe fare la differenza per la corsa alla promozione. Dopo aver affrontato le big in classifica, i biancorossi cercano punti pesanti per avvicinarsi alla Serie A. Il tecnico Bianco sprona la squadra: “Dobbiamo andare forte come gli sciatori alle Olimpiadi”. La partita si presenta come un’occasione d’oro per il Monza, che vuole approfittarne per avvicinarsi alla vetta e conquistare quei punti fondamentali per la promozione.

Monza, 7 febbraio 2026 – Il calendario di giornata, nell’ottica di una promozione diretta in Serie A, parla chiaro: Frosinone e Venezia, rispettivamente prima e seconda in classifica, si affrontano tra loro. E in agguato, pronto ad approfittarne superando o agganciando in classifica almeno una delle due, c’è e ci deve essere il Monza. I biancorossi, attualmente terzi, ospitano domani 8 febbraio (ore 15 all’U-Power Stadium) il tranquillo Avellino. Ma sulla carta, nella serie cadetta, di gare tranquille non ce ne sono come insegna la gara di andata, quando gli irpini neopromossi si sono imposti sulla squadra di mister Paolo Bianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, contro l’Avellino un’occasione d’oro. Bianco: “Dobbiamo andare forte come gli sciatori alle Olimpiadi”

Argomenti discussi: Monza-Avellino, al via la prevendita dei biglietti del settore ospiti; Trasferta Monza–Avellino: tutte le indicazioni utili per i tifosi biancoverdi; Monza-Avellino, ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi; Riparte l'Avellino: superata quota 1800 biglietti per il settore ospiti a Monza.

Vigilia Monza-Avellino, le parole di Mister Bianco LIVE dal MonzelloLivio Marinelli di Tivoli dirigeà Monza-Avellino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozeri (SS) e Matteo Pressato di Latina; Quarto ufficiale Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo; VAR ... monza-news.it

Bianco: Di arbitri non ne voglio parlare. Mercato? E' rimasto chi è felice a Monza. Caso Keita?...Sul mercato: E' andato via chi giocava meno o era contento. E' arrivato chi giocherà di più rispetto a prima. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori dalla lista Maric e Galazzi, visto il rientro di ... monza-news.it

Il Monza vede la zona A. Ma c’è qualcosa che non torna. Il punto del direttore Stefano Peduzzi a due giorni da Monza–Avellino: un’analisi netta, senza giri di parole, su ciò che sta condizionando la corsa biancorossa. Link nel primo commento facebook

Domenica 8 Febbraio Monza (MB) U-Power Stadium 15:00 Monza Avellino usavellino1912.com/monza-avellino… #usavellino1912 #Branco x.com