Moretto | Mateta vuole andare al Milan Per il club un’occasione da cogliere a gennaio

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, sembra sempre più vicino al trasferimento al Milan. Secondo Matteo Moretto, il club rossonero considera questa operazione un’opportunità da sfruttare già a gennaio. La trattativa corre veloce, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo definitivo.

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan nella fase finale di questa sessione. Ecco cosa ha scritto Moretto sul suo account del popolare social network 'X'. "Jean-Philippe Mateta ha chiaramente espresso il desiderio di andare al Milan mettendo in stand-by tutte le altre proposte, soprattutto quella del Nottingham Forest. Il Milan ci stava lavorando sotto traccia da settimane, e nelle ultime ore si é presentato con un’offerta ufficiale al Palace". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

